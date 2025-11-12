Berlin (ots) -Die Online-Marketing-Plattform Localyzer (www.localyzer.io) erweitert ihr Angebot um die neue Marke Ctrl+A (www.controlplusa.ai): Das neue Produkt soll den Zugang zu professioneller Online-Werbung für kleine Unternehmen, Selbstständige und Agenturen radikal erleichtern. Die All-in-One-SaaS-Lösung automatisiert den gesamten Kampagnenprozess - von der Anzeigenerstellung über Targeting bis hin zur Budgetoptimierung - und vereint alle relevanten Plattformen wie Google, Facebook, Instagram, Werbung auf Webseiten (Display) und YouTube auf einer einzigen, intuitiven Oberfläche. Digitale Werbung ist für kleine Unternehmen sonst oft schwer zugänglich. Die gleichzeitige Verwaltung mehrerer Plattformen erfordert Fachwissen, Zeit und ein großes Budget. Agenturen sind teuer, DIY-Lösungen oft ineffizient - genau hier setzt Ctrl+A an.Die Lösung: KI-gestützte KampagnenautomatisierungCtrl+A nutzt künstliche Intelligenz, um den gesamten Werbeprozess zu automatisieren. Die Plattform scannt zunächst die Unternehmenswebsite, analysiert Inhalte und generiert daraus automatisch relevante Anzeigenelemente - darunter Überschriften, Beschreibungen und passende Bilder sowie Videos. Anschließend identifiziert die KI die optimale Zielgruppe auf Basis von Keywords, Interessen und demografischen Merkmalen. Die daraus entstehenden Kampagnen lassen sich kanalübergreifend über Google Ads, Facebook, Instagram, Webseiten und YouTube hinweg zentral steuern. Dabei analysiert das System kontinuierlich die Performance und passt die Budgetverteilung automatisch an, um maximale Effizienz zu erreichen. Nutzer:innen können ihr Werbebudget flexibel verwalten - entweder durch manuelles Aufladen oder durch eine automatische Nachladefunktion, die eine unterbrechungsfreie Anzeigenschaltung gewährleistet.Ein Tool für alleOb lokaler Friseur, E-Commerce-Shop oder kleine Agentur - Ctrl+A wurde speziell für kleine und kleinste Unternehmen entwickelt, die effektives Marketing ohne Marketingabteilung betreiben wollen. Selbst ohne Werbeerfahrung können Nutzer:innen mit wenigen Klicks professionelle Kampagnen starten.Unterscheidung zum Localyzer-Enterprise-ProduktIm Gegensatz zur Localyzer-Plattform, die auf größere Unternehmen und den Mittelstand abzielt, fokussiert Ctrl+A auf KMUs, Freelancer:innen und kleine Agenturen mit limitierten Ressourcen - und übersetzt die Power einer Marketingagentur in ein erschwingliches, nutzerfreundliches Produkt.Marktvergleich: Ctrl+A setzt neue StandardsCtrl+A ist eines der wenigen Tools, welches bereits zum Start alle großen Werbeplattformen abdeckt und kontinuierlich weitere hinzufügen wird. Wettbewerber wie Smartly.io, Madgicx oder Channable bieten vergleichbare Funktionen nur fragmentiert an. Vor allem in der Kombination aus Usability, KI-gestützter Automatisierung und Kanalvielfalt hebt sich Ctrl+A deutlich vom Markt ab. Dass diese Innovationskraft auch offiziell anerkannt wird, zeigt die Bescheinigungsstelle Forschungszulage (BSFZ): Localyzer wurde bereits 2024 und erneut 2025 mit der renommierten Forschungszulage ausgezeichnet. Die BSFZ vergibt diese Förderung nur nach sorgfältiger wissenschaftlicher Prüfung an Unternehmen, die nachweislich eigene, förderfähige Forschungs- und Entwicklungsarbeit leisten - unabhängig davon, ob Start-up oder Großkonzern. Entscheidend sind allein Innovationsgrad und Tiefe der Forschung.Matthias Lange, Gründer und Geschäftsführer bei Ctrl+A sowie Localyzer, kommentiert:"Mit Ctrl+A bringen wir die Kraft automatisierter Online-Werbung dorthin, wo sie bisher fehlte: zu kleinen Unternehmen, Selbstständigen und Agenturen mit begrenzten Ressourcen. Während Localyzer großen Unternehmen hilft, komplexe Marketingstrukturen zu steuern, richtet sich Ctrl+A bewusst an alle, die professionelle Kampagnen ohne Fachwissen und riesige Budgets umsetzen wollen. Unsere Vision ist es, digitale Werbung so zugänglich und einfach zu machen, wie eine Textverarbeitung - für wirklich alle"Über Ctrl+ACtrl+A (https://www.controlplusa.ai/) ist eine KI-gestützte All-in-One-Marketingplattform, die kleinen Unternehmen, Selbstständigen und Agenturen den Zugang zu professioneller digitaler Werbung radikal vereinfacht. Die benutzerfreundliche SaaS-Lösung ermöglicht die Erstellung, Verwaltung und Optimierung von Kampagnen auf Plattformen wie Google, Facebook, Instagram und YouTube - alles über ein zentrales Dashboard. Ctrl+A ist eine Marke von Localyzer und wurde speziell für Nutzer:innen entwickelt, die ohne großes Marketingbudget und technisches Vorwissen effektiv werben wollen.Über LocalyzerLocalyzer (https://www.localyzer.io/de) hat es sich zur Mission gemacht, dem lokalen Innenstadtsterben entgegenzuwirken. Die Lösung: die innovative B2B-Software für lokales Online-Marketing über Google, Display-Ads, Social Media und personalisierte Video-Werbung - einschließlich Addressable TV. Gegründet im Jahr 2017, bringt das Unternehmen Erfahrungen aus mehr als 80.000 lokalen Online-Kampagnen an drei Standorten mit, die in über acht Ländern für zahlreiche namhafte Kunden umgesetzt wurden. Aktuelle Informationen über das Unternehmen sind auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/localyzer-gmbh/?originalSubdomain=my), Facebook (https://www.facebook.com/localyzer.io), YouTube (https://www.youtube.com/channel/UClmawf8U4Bw0zH5JE5b0sJw), Xing (https://www.xing.com/pages/localyzergmbh) und Twitter (https://twitter.com/localyzer_io)zu finden.Pressekontakt:Desiree Engel |desiree.engel@tonka-pr.com| +4930403668121Marlene Grau | marlene.grau@tonka-pr.com | +4930403668138Original-Content von: Localyzer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170935/6156492