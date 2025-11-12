Wir beleuchten in der neuen Podcast-Folge die Problematik rund um seltene Erden aus verschiedenen Perspektiven. Dazu der Medientipp: "KI: Der Tod des Internets". Wenn man auf die Lage bei seltenen Erden und anderen kritischen Rohstoffen schaut, verlassen sich deutsche Unternehmen bereits seit vielen Jahren auf Lieferungen aus dem Ausland, vor allem aus China. Zuletzt hat die deutsche Autoindustrie über einen gewaltigen Preissprung für zwei seltene ...

