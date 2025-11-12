© Foto: Unsplash

Der einstige Favorit der Privatanleger liefert keine Ergebnisse, nur Visionen. Jetzt zweifelt der Markt, ob der Milliardenhype Bestand hat.Das US-Nuklear-Startup Oklo hat im dritten Quartal einen höheren Verlust als erwartet ausgewiesen. Der Aktienkurs fiel im regulären Handel um 6,6 Prozent, drehte nachbörslich jedoch leicht ins Plus. Die Aktie des Unternehmens, das erst 2024 über eine SPAC-Fusion unter der Leitung von OpenAI-CEO Sam Altman an die Börse gegangen war, bleibt seit Jahresbeginn mit einem Plus von fast 400 Prozent einer der größten Gewinner am Markt. Oklo meldete für das dritte Quartal einen Verlust von 20 Cent je Aktie, während Analysten nur mit 13 Cent gerechnet hatten. Der …