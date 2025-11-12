Laut Kreditvermittler Dr. Klein ist die durchschnittliche Darlehenssumme für eine Baufinanzierung im Oktober gegenüber dem Vormonat merklich gesunken. Die Zinsbindungsdauer hat sich seit 2015 deutlich verkürzt und erreicht mit 10,5 Jahren im Oktober ihr bisheriges Jahrestief. Der Kreditvermittler Dr. Klein hat neue Daten des Trendindikator Baufinanzierung (DTB) vorgelegt, die aktuelle Entwicklungen bei Baufinanzierungen in Deutschland zeigen. Laut Michael Neumann, Vorstandsvorsitzender der Dr. Klein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact