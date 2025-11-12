Secunet Aktie heute wieder im Plus - auch wenn in diesen Monat immer noch ein Minus vor der Kurs-Performance steht, könnten die heute präsentierten Q3-Zahlen eine Wende einleiten. Endlich wieder mal steigende Gewinne. Kräftig. Eigentlich gilt die secunet als eine sichere Wette auf die Zukunft - "Cybersecurity" wird immer wichtiger. gerade in einer digitalen, KI-gesteuerten Welt. Und trotzdem machen die Aktionäre eine Achterbahnfahrt der Gefühle durch. Lieblingsaktie der Anleger. Einer der wenigen Player aus Deutschland, der in einem Zukunftsmarkt stark positioniert sei. HENSOLDT Aktie fällt. Kapitalmarkttag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...