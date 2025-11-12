Köln (ots) -Am 4. Dezember wird im Lokschuppen in Bielefeld erneut die 1LIVE Krone, Deutschlands größter Musik-Award, verliehen. In diesem Jahr geht der Preis in der Kategorie "Beste Unterhaltung" an den Autor und Creator Tahsim Durgun.Die 1LIVE Redaktion würdigt Tahsim Durgun für sein außergewöhnliches Talent, mit dem er Brücken zwischen Kulturen, Genres und Generationen schlägt. Ob in seiner Präsenz in sozialen Medien, auf der Bühne oder in seinem Buch - Tahsim Durgun steht für Authentizität und einen klaren, unverwechselbaren kreativen Stil.Das gelingt ihm u. a. überzeugend in seinem funk-Format "TIF - Tahsims Interview Format", in dem er prominente Gäste zu überraschenden Gesprächen empfängt. Er nutzt seine Reichweite, um gesellschaftliche Debatten anzustoßen und neue Perspektiven sichtbar zu machen. Mit seinem Bestseller-Buch "Mama, bitte lern Deutsch" bietet Tahsim Durgun einem großen Publikum auf humorvolle Weise Einblicke in die Herausforderungen von Migration und dem Hin- und Hergerissensein zwischen zwei Kulturen."Tahsim Durgun schafft es, die Stimmung der Gegenwart in Haltung und Diskurs zu übersetzen. Seine Arbeit spiegelt nicht nur seine persönliche Geschichte wider, sondern auch den Sound und die Themen einer ganzen Generation. Tahsim steht für Innovation, Authentizität und gesellschaftliche Verantwortung - und damit als Brückenbauer für genau die Werte, die die 1LIVE Krone auszeichnen", so die Begründung der 1LIVE Redaktion.Mit der Auszeichnung für "Beste Unterhaltung" gehört Tahsim Durgun jetzt zum Kreis bedeutender Preisträgerinnen und Preisträger wie Felix Lobrecht, Carolin Kebekus sowie Bill und Tom Kaulitz.Die 1LIVE Krone wird am 4. Dezember 2025 live ab 20:15 Uhr im WDR Fernsehen, im Stream auf 1live.de, im Radio bei 1LIVE, auf dem 1LIVE YouTube-Channel und in der ARD Mediathek ausgestrahlt.Weitere Informationen zum diesjährigen Showkonzept werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221-220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6156522