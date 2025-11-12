S-Rack says its solar carport for Parramatta City Council in New South Wales demonstrates how tailored racking design can support municipal energy generation and electric vehicle infrastructure.From pv magazine Australia Sydney-based solar racking provider S-Rack has designed, engineered, supplied and installed the mounting structure for an 83 kW solar carport system in western Sydney. Delivered by Wagga Wagga-based solar installer Solar Professionals, the project will allow Parramatta City Council to generate renewable energy and power its EV chargers. Located in Rydalmere, 22 km west of Sydney, ...

