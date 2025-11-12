Hannover (www.anleihencheck.de) - Am heutigen Tage werden die finalen Preisdaten für Deutschland veröffentlicht, wobei wir von keinen weiteren Anpassungen ausgehen, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Darüber hinaus dürfe man diverse Reden von Fed-Offiziellen erwarten, wobei jene von Waller und Miran besonders im Fokus stehen dürften. Letzterer setze sich stark für eine Lockerung der Geldpolitik ein. Außerdem werde weiterhin über eine gütliche Einigung zum Shutdown der US-Regierung verhandelt, wobei zuletzt die positiven Nachrichten überwogen hätten. (12.11.2025/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...