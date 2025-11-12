Im Oktober hatten sich Union und SPD auf eine neue E-Auto-Förderung für kleine und mittlere Einkommen geeinigt. Für das kommende Jahr stehen dafür offenbar 550 Millionen Euro bereit, in den Folgejahren sinkt das Budget. Eine Entscheidung dazu soll noch in dieser Woche fallen. Das soll aus Dokumenten des Finanzministeriums für die abschließenden Etat-Beratungen im Haushaltsausschuss des Bundestages hervorgehen, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net