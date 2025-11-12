Während der Smart-Meter-Rollout in Deutschland weiter stockt, macht Tibber Tempo: Der digitale Ökostromanbieter schenkt allen Kund:innen mit E-Auto den Smart-Meter-Einbau. Auch für Kund:innen ohne E-Auto gibt es ein attraktives Angebot. Der Ausbau intelligenter Stromzähler in Deutschland kommt kaum voran. Gerade einmal drei Prozent der deutschen Haushalte verfügen laut jüngsten Erhebungen der Bundesnetzagentur aus dem zweiten Quartal 2025 über einen ...

