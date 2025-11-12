China erreichte bei den Verkäufen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden einen weiteren Rekordmonat. Sowohl bei den New Energy Vehicles insgesamt als auch bei den Batterie-Elektroautos im Speziellen gab es neue Bestwerte. 1.715.000 Millionen der sogenannten New Energy Vehicles (NEV, also BEV, PHEV, EREV und FCEV) waren es im Oktober und damit 111.000 mehr als im bisherigen Rekordmonat September 2025 - ein Plus von nochmals 6,9 Prozent. Gegenüber ...

