NEW YORK, US (ots) -Momcozy, der weltweit führende Anbieter im Bereich Cozy-Tech-Innovationen, wurde von Grand View Research - einem in San Francisco ansässigen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen, das internationale Branchenanalysen für globale Konzerne, darunter auch Fortune-500-Unternehmen, bereitstellt - als die weltweit führende Marke für tragbare Milchpumpen ausgezeichnet.Diese Spitzenplatzierung unterstreicht Momcozys "Mom-First"-Philosophie, bei der durch durchdachtes Design und kontinuierliche Innovation jeder Abschnitt der Mutterschaft ein Stück angenehmer gestaltet wird.Marktführerschaft durch Cozy-Tech-InnovationLaut dem Bericht "Wearable Breast Pump Market Estimates & Trend Analysis (2018-2030)" von Grand View Research führte Momcozy im Jahr 2024 den globalen Markt für tragbare Milchpumpen mit einem Marktanteil von 19,32 % an - sowohl im Online- als auch im stationären Handel. Auch in Nordamerika (22,21 %) und Europa (20,2 %) belegte das Unternehmen den ersten Platz. Der weltweite Markt, der 2024 mit 596,37 Millionen US-Dollar bewertet wurde, soll bis 2030 auf 975,47 Millionen US-Dollar anwachsen. Treiber dieses Wachstums sind unter anderem die zunehmende Zahl berufstätiger Mütter, ein gestärktes Bewusstsein für das Stillen sowie die Nachfrage nach diskreten, komfortorientierten Lösungen - Bereiche, in denen Momcozys Cozy-Tech-Ansatz besonders überzeugt.Cozy Tech - eine auf Mütter ausgerichtete Designphilosophie - verbindet einfühlsame Ingenieurskunst mit hohem Tragekomfort. Sie ist die Grundlage für Innovationen wie den preisgekrönten Ergonest-Stützgürtel für die Schwangerschaft sowie die beliebten Milchpumpenmodelle M5 und M9. Momcozy unterstützt Mütter weltweit dabei, frei abzupumpen, sich selbstbewusst zu bewegen und erholsam zu ruhen."Diese Anerkennung durch Grand View Research bestätigt unsere Mission, jede Phase der Mutterschaft durch durchdachte Technologien komfortabler zu gestalten", erklärt Alan Cawley, Vice President Sales bei Momcozy. "Wir werden weiterhin für Mütter innovieren - mit intelligenteren, bequemeren Lösungen, die den Alltag spürbar erleichtern."Vertrauen von 4,5 Millionen MütternVom 20. November bis zum 1. Dezember profitieren Kundinnen und Kunden von den besten Angeboten des Jahres - mit bis zu 50 % Rabatt auf momcozy.com und bis zu 30 % bei Amazon. Mit jeder Aktion bekräftigt Momcozy seine Mission, Mutterschaft komfortabler und unterstützter zu gestalten - nicht durch kurzfristige Kaufanreize, sondern durch langfristiges Vertrauen."Unser Ziel ist nicht die Spitzenposition - es ist die Ehre, das Vertrauen so vieler Mütter zu genießen", sagt Alan Cawley, Vice President Sales bei Momcozy. "Jeder Meilenstein, den wir erreichen, gehört ebenso unserer Community wie uns. In dieser Saison möchten wir einfach nur Danke sagen."Über MomcozySeit der Gründung im Jahr 2018 hat sich Momcozy - die weltweit führende Marke für tragbare Milchpumpen* - rasch als Vorreiter im Bereich FemTech etabliert. Das Unternehmen bietet ein innovatives Produktsortiment, das Mütter und Babys von der Schwangerschaft über das Wochenbett bis weit darüber hinaus unterstützt. Mit dem Anspruch, Komfort und technische Innovation zu vereinen, hat Momcozy die Versorgung im Bereich der Mutter-Kind-Betreuung neu definiert - unter anderem mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und weiteren unverzichtbaren Produkten, die sich nahtlos in den Alltag moderner Mütter integrieren lassen.Mehr als 4,5 Millionen** Mütter in über 60 Ländern vertrauen bereits auf Momcozy. Die Produkte sind sowohl über den offiziellen Online-Shop als auch über führende Einzelhändler wie Babylist, Walmart, Target und Amazon erhältlich. Die Mission von Momcozy ist es, ganzheitliche Lösungen bereitzustellen, die Müttern in jeder Phase ihres Weges den Komfort und die Unterstützung bieten, die sie verdienen.* Basierend auf Daten von Grand View Research** Interne Verkaufsdaten, Stand: 2024Pressekontakt:Phoebe Xiao,pr@momcozy.comOriginal-Content von: Momcozy, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/172650/6156571