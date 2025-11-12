AdvanCell, ein Radiopharmazieunternehmen im klinischen Stadium, das innovative zielgerichtete Alpha-Therapien für Krebs entwickelt, wird vom 17. bis 20. November 2025 an der Jefferies Global Healthcare Conference in London teilnehmen.

Das AdvanCell-Team Andrew Adamovich (CEO), Anna Karmann (CMO), Matthew Vincent (CBO), Simon Puttick (CSO) und Dayle Hogg (COO) wird über die klinischen und unternehmerischen Fortschritte des Unternehmens berichten, darunter die vielversprechenden Ergebnisse der Phase-1b-Studie zu 212Pb-ADVC001, die kürzlich auf der ESMO vorgestellt wurden, sowie die bevorstehende Ausweitung der Phase 2 auf metastasierten kastrationsresistenten (mCRPC) und metastasierten hormonsensitiven Prostatakrebs (mHSPC) und die Fortschritte bei der Expansion des Unternehmens in den USA.

"Es ist eine unglaublich spannende Zeit für AdvanCell", sagte Andrew Adamovich, CEO von AdvanCell. "Wir sind sehr ermutigt durch die vielversprechenden Phase-1-Daten für ADVC001. Wir erweitern unsere Aktivitäten und Produktionskapazitäten in den USA, um die nächste Entwicklungsstufe unseres Unternehmens, unseres führenden Produkts und unserer Pipeline zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, mit Investoren und Partnern in London zusammenzukommen, um diese wichtigen Entwicklungen zu besprechen."

Über 212Pb-ADVC001

212Pb-ADVC001 ist ein proprietärer und patentierter PSMA-gerichteter Radioligand mit optimierten physikalisch-chemischen Eigenschaften, der mit 212Pb markiert ist, einem Alpha-emittierenden Payload (Radionuklid) mit hoher Dosisleistung, einer Halbwertszeit von 10,6 Stunden und einem einfachen Zerfallsmuster. 212Pb-ADVC001 wurde entwickelt, um Strahlung auf zellulärer Ebene abzugeben, um Prostatakrebszellen effektiv abzutöten und gleichzeitig die Toxizität zu minimieren.

212Pb-ADVC001 wird derzeit in der TheraPb-Studie (NCT05720130) evaluiert einer prospektiven, offenen Phase-1/2-Studie zur Dosiseskalation und -erweiterung, in der die Wirksamkeit und Sicherheit von 212Pb-ADVC001 bei Männern mit Prostatakrebs untersucht wird.

Die Phase-1b-Dosiseskalation zeigte einen überzeugenden therapeutischen Index für 212Pb-ADVC001 und demonstrierte eine ermutigende Sicherheit und vielversprechende Antitumoraktivität, einschließlich keiner dosislimitierenden Toxizitäten oder behandlungsbedingten schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, 80 PSA50-Ansprechen bei Dosen 160 MBq und 100 objektive Ansprechrate (ORR) bei Patienten mit RECIST-messbaren Läsionen, darunter zwei vollständige Remissionen (siehe Ergebnisse, die auf der ESMO 2025 hier vorgestellt wurden).

In Phase 2 werden ein randomisiertes Dosis-Wirkungs-Design und adaptive Dosierungselemente verwendet, um optimale Dosierungsstrategien für 212Pb-ADVC001 bei PSMA-positivem mCRPC und bei mHSPC zu evaluieren.

Über AdvanCell

AdvanCell ist ein vertikal integriertes, klinisch tätiges Radiopharmazieunternehmen, das sich der Entwicklung innovativer Krebstherapien widmet, die die Kraft zielgerichteter Alpha-emittierender Radionuklide nutzen. Durch die Nutzung seiner proprietären Lead-212-Plattform, fortschrittlicher und skalierbarer Fertigungskapazitäten und erstklassiger klinischer Entwicklungskapazitäten möchte AdvanCell neuartige Behandlungen anbieten, die die Ergebnisse für Krebspatienten weltweit verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.advancell.com.au und folgen Sie uns auf LinkedIn.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251111409047/de/

Contacts:

Andrew Adamovich, CEO

contact@advancell.com.au



Wenden Sie sich bei Medienanfragen an:

MEDiSTRAVA (in GB)

Mark Swallow, Frazer Hall, Sylvie Berrebi

advancell@medistrava.com

+44 (0)20 3928 6700