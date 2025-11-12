NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für LEG nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Mieteinnahmen beschleunige sich und der Umfang der aktiv betriebenen Verkäufe übertreffe die Erwartungen, schrieb Pierre-Emmanuel Clouard in seiner ersten Reaktion am Mittwoch. Die neuen Zielvorgaben für 2026 deckten sich mit seinen Annahmen./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000LEG1110





© 2025 dpa-AFX-Analyser