EQS-News: Finexity AG / Schlagwort(e): Kooperation/Sonstiges

Finexity AG: FINEXITY integriert Private Markets erstmals direkt in die Internetfiliale der Sparkassen



12.11.2025 / 10:09 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Pilotprojekt mit Sparkasse Bremen und ihrer Tochtergesellschaft Sachwert Invest eröffnet Zugang zu tokenisierten Private Market-Investments in der Internetfiliale der Sparkasse

FINEXITY verbindet Private Markets mit dem digitalen Ökosystem der Sparkassen

Nach dem Pilotstart in Bremen können weitere Sparkassen mit für sie geringem Aufwand folgen

Hamburg, 12. November 2025 - FINEXITY, einer der führenden Handelsplätze für tokenisierte Private Market-Investments, ermöglicht erstmals die direkte Einbindung von Private Markets in das Online-Banking der Sparkassen. Im Rahmen eines Pilotprojekts mit der Sparkasse Bremen und ihrer Tochtergesellschaft Sachwert Invest werden Private Market-Investments künftig direkt in der Internetfiliale sichtbar - dort, wo Kundinnen und Kunden auch ihre klassischen Wertpapiere führen. Grundlage ist die FINEXITY-Technologie, die seit mehreren Jahren erfolgreich als White-Label-Lösung für die Sachwert Invest im Einsatz ist und nun erstmals direkt an das digitale Ökosystem der Sparkassen angebunden wurde. Sie stellt die komplette digitale Zeichnungsstrecke inklusive Abwicklung bereit und verbindet die Sachwert Invest über die Finanz Informatik - den zentralen IT-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe - nahtlos mit den Internetfilialen der Sparkassenwelt.



"Mit der Anbindung von Sachwert Invest an das digitale Ökosystem der Sparkassen wird ein neuer Standard für die Integration digitaler Vermögenswerte gesetzt", erklärt Michael Ost, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der FINEXITY Group. "FINEXITY versteht sich als Brückenbauer zwischen traditionellem Banking und digitalen Märkten. Wir bieten die technologische Grundlage, damit Finanzinstitute wie die Sparkassen ihren Kunden Zugang zu den Private Markets von morgen bieten können."



Private Markets für Sparkassenkunden direkt zugänglich

Für die Kunden der Sparkasse Bremen bedeutet die Integration eine deutlich höhere Transparenz, da sie ihre Private Market-Investments künftig direkt in der Internetfiliale einsehen können. Gleichzeitig vereinfacht die digitale Zeichnungsstrecke den gesamten Anlageprozess vom Onboarding über die Zeichnung bis hin zur Abwicklung und ermöglicht so einen schnellen, reibungslosen Zugang zu einer Anlageklasse, die in Zeiten volatiler Märkte und geopolitischer Risiken zunehmend an Bedeutung gewinnt.



Pranjal Kothari, Vorstandsmitglied der Sparkasse Bremen AG, betont: "Durch die tiefere Integration unserer Tochtergesellschaft, Sachwert Invest, in die digitale Welt der Sparkasse, können wir unseren Kundinnen und Kunden ab sofort Investitionen in alternative Anlageklassen direkt in ihrer gewohnten Umgebung anzeigen. Damit vertiefen wir unsere Zusammenarbeit und machen regionale und sinnvolle Investitionen in Sachwerte noch einfacher zugänglich."



Skalierbares Modell für den gesamten Sparkassenverbund

Die Infrastruktur ist so konzipiert, dass künftig weitere Sparkassen mit minimalem Aufwand angeschlossen werden können. Damit eröffnet sich für den gesamten Sparkassenverbund - mit rund 360 Instituten und über 45 Millionen Kunden - die Möglichkeit, Private Market-Investments als festen Bestandteil des digitalen Bankings anzubieten. "Die Integration in die Internetfilialen der Sparkassen ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, Sachwerte für alle zugänglich zu machen - einfach, verständlich und sinnvoll.", ergänzt Jens Schneider, Geschäftsführer von Sachwert Invest.









Über FINEXITY

Über FINEXITY ist im Bereich Digital Assets mit Standorten in Deutschland, Schweiz, Liechtenstein und den Vereinigten Arabischen Emiraten tätig. Über eine eigens entwickelte OTC-Handelsplatzinfrastruktur vernetzt FINEXITY über 50 Emittenten von tokenisierten Private Market-Investments mit sechs Handelspartnern und über 84.000¹ registrierten Anlegern. Der Handelsplatz ermöglicht Investitionen in eine breite Auswahl alternativer Anlageklassen - darunter Private Equity, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Collectibles. Zu den angeschlossenen Handelspartnern zählen neben unabhängigen Anlagevermittlern und Vermögensverwaltern auch Sparkassen und Volksbanken.



Ergänzt wird die Plattform durch ein inhouse Capital Markets Team, das Emittenten sowohl bei der effizienten Strukturierung als auch bei der Platzierung gegenüber privaten und professionellen Anlegern unterstützt. Mit dieser Kombination aus Handelsplatzinfrastruktur und Kapitalmarktkompetenz bietet FINEXITY die vollständige Wertschöpfungskette tokenisierter Wertpapiertransaktionen - von der Strukturierung und Tokenisierung über die Platzierung bis hin zum OTC-Handel und zur Abwicklung.



Die Gruppe hat in den vergangenen Jahren über 25 Millionen Euro an Wachstumskapital von Business Angels, strategischen Investoren als auch Venture Capital eingesammelt.



¹FINEXITY Group: 14.000 + Effecta GmbH: 70.000; Die angegebenen Zahlen sind Pro-forma-Zahlen, ungeprüft und dienen nur zur Veranschaulichung. Der Erwerb von 90,10 % der Effecta GmbH steht weiterhin unter dem Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses des Inhaberkontrollverfahrens.





Mehr Infos unter: www.finexity.com .





Medienkontakte FINEXITY

Robin Tillmann Sascha Dettmar

E-Mail: presse@finexity.com E-Mail: sascha@dettmar.email

Mobile: +49 175 389 7878 Mobile: +49 151 1007 0566









12.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News