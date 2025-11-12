Hamburg (ots) -Ein kuratiertes Angebot und intelligente Hilfen machen die Suche nach dem richtigen Wein zum Essen, zum Verschenken oder zum Selbstgenießen jetzt noch einfacher.Gerade zu besonders wichtigen oder feierlichen Anlässen fühlen sich viele Menschen bei der Wahl des passenden Weins überfordert. Die fast unendliche Zahl der am Markt verfügbaren Weine macht es für viele Verbraucher:innen schwer, sich für die richtige Flasche zu entscheiden. Welchen Wein nehme ich zum Festtagsmenü? Welchen verschenke ich zu Nikolaus? Welchen wähle ich für einen gemütlichen Abend mit Freunden?"Seit der Gründung von Pese Wein arbeiten wir daran, Weinliebhabern - und solchen, die es werden wollen - dieses Gefühl der Orientierungslosigkeit bei der Weinauswahl zu ersparen", sagt Pese-Geschäftsführer und Co-Gründer Michael Kutej. "Unser Ziel war es von Anfang an, ein sorgfältig kuratiertes Weinsortiment mit erstklassigen Produkten anzubieten." Kutej ist Sommelier und Maître. Mit seinem erfahrenen Team sucht und testet er Weine aus einer Vielzahl von Anbau-Regionen weltweit. Im Pese Wein-Shop (https://pese-wein.de/de/) finden sich damit einige der besten Weine aus Frankreich, Deutschland, Österreich und Übersee. Darüber präsentiert Pese Wein exklusive Editionen, die in enger Zusammenarbeit mit befreundeten Spitzen-Winzern entstanden sind und auch vom Weinmagazin Falstaff hoch bewertet wurden."Seit einigen Monaten haben wir unser Angebot um eine echte Neuheit erweitert, den Weinfinder", sagt Kutej. "Dieses smarte Tool hilft allen, mühelos die passenden Weine für die unterschiedlichsten Anlässe zu entdecken." Der Pese-Weinfinder zeigt zu verschiedenen Gelegenheiten passende Vorschläge: Bei der Suche kann man sich zwischen unterschiedlichen Weinen und Stilen entscheiden, nach den eigenen Preisvorstellungen und unter Berücksichtigung individueller Wünsche und Rezepte filtern. Egal, ob der unkomplizierte Alltagsrosé gesucht wird, der kraftvolle Rote für die Familienfeier oder der passende Weißwein zum Risotto mit Pfifferlingen."Einfach bessere Weine trinken!" lautet das Motto von Kutej und seinem Team. Mit dem neuen Weinfinder von Pese ist das jetzt einfacher als je zuvor.---Über Pese Wein:Pese Wein wurde im Jahr 2024 von Michael Kutej, Erich Wagner und Stephan Schroeder gegründet. Der Kärntner Gastronomensohn und Maître Kutej und der Hamburger Unternehmer Wagner sind in der Hansestadt schon lange als eingespieltes Team bekannt. Hier betreiben sie die Hanse-Lounge, einen klassischen Business-Club mit Gastronomie und großer Weinauswahl. Mit dem Pese Wein Shop haben sie das Angebot für alle geöffnet und noch erheblich ausgeweitet. Das kuratierte Portfolio profitiert von der langjährigen engen Freundschaft Kutejs zu vielen deutschen, österreichischen und kalifornischen Winzern, so dass viele exklusiv abgefüllte Weine das Sortiment bereichern. Mit Rudolf Götz ist zudem ein profunder Kenner des Place de Bordeaux Teil des Pese-Team. Das Angebot wird einem gehobenen Genuss-Anspruch gerecht, der sich jedoch längst nicht nur auf "Fine Wine" bezieht. Genuss bietet Pese in allen Preislagen, beginnend mit der exklusiven "Jubilum"-Serie.Pressekontakt:Julia SökelandPese-Wein GmbH & Co. KGAlbert-Schweitzer-Ring 122045 HamburgTel. 040 226 594 010Email: wir@pese-wein.deWesbeite: https://pese-wein.de/de/Original-Content von: Pese-Wein GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181393/6156626