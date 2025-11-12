Wireless Mobility, ein führender Anbieter von fortschrittlichen Mobilfunk-, Automobil-, Smart- und Kurzstreckenmodulen, gibt heute bekannt, dass Wireless Mobility Automotive eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Wireless Mobility Holding GmbH geworden ist, wodurch das Unternehmen zu einem zu 100 in deutschem Besitz befindlichen Unternehmen wird. Dieser Meilenstein stärkt die Position des Unternehmens als transparenter und unabhängiger westlicher Zulieferer, der vollständig auf das US-amerikanische Ökosystem für vernetzte Fahrzeuge abgestimmt ist und die Erwartungen globaler OEMs und Tier-1-Zulieferer erfüllt, die nach zuverlässigen langfristigen Partnern suchen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251021936417/de/

Norbert Muhrer, CEO, Wireless Mobility

"Dieser Schritt unterstreicht unser klares Bekenntnis zu Transparenz, Unabhängigkeit und europäischer Qualität", sagte Norbert Muhrer, CEO von Wireless Mobility. "Mit deutschen Eigentümern, europäischer Technik und einer globalen Perspektive ist Wireless Mobility bereit, der vertrauenswürdige westliche Lieferant zu sein, auf den die Branche gewartet hat."

Wireless Mobility verbindet europäische Ingenieurskunst mit einer internationalen Präsenz und Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen in Deutschland, Italien, Serbien und Malaysia. Diese globale Aufstellung ermöglicht es dem Unternehmen, höchste Qualitäts- und Compliance-Standards zu erfüllen und gleichzeitig eine kostengünstige und wettbewerbsfähige Struktur für Kunden weltweit zu bieten.

Die Module von Wireless Mobility werden bereits von führenden OEMs und Tier-1-Zulieferern geschätzt und eingesetzt, was die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, zuverlässige Lösungen in großem Maßstab zu liefern. Diese starke Erfolgsbilanz unterstreicht das Vertrauen, das die großen Akteure der Branche in Wireless Mobility haben.

Mit dieser gestärkten Grundlage ist Wireless Mobility als vollständig westliches Unternehmen mit europäischen Produktionsstandards einzigartig positioniert, um die Zukunft der vernetzten Mobilität und des IoT zu gestalten und seinen Kunden das Vertrauen, die Unabhängigkeit und die Innovation zu bieten, die sie benötigen.

Über Wireless Mobility

Die Wireless Mobility GmbH ist ein führender deutscher Hersteller von Mobilfunkmodulen für Kraftfahrzeuge und hat sich auf innovative Lösungen für vernetzte Fahrzeuge spezialisiert. Mit einem Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Kundenzufriedenheit bietet Wireless Mobility modernste Mobilfunkmodule, die eine nahtlose Konnektivität ermöglichen und das Fahrerlebnis verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter www.wirelessmobility.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251021936417/de/

Contacts:

Natalija Jestrovic

Wireless Mobility GmbH

Kontaktieren Sie uns: info@wirelessmobility.com

Besuchen Sie unsere LinkedIn-Seite: https://www.linkedin.com/company/wireless-mobility/