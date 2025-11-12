

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



12.11.2025 / 10:23 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Oliver Nachname(n): Dörre

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

HENSOLDT AG

b) LEI

894500686FYLLZD3M624

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000HAG0005

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 89,85 EUR 17.970,00 EUR 90,00 EUR 117.000,00 EUR 87,60 EUR 87.600,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 89,0280 EUR 222.570,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

11.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Börse Frankfurt - Regulierter Markt MIC: FRAA





12.11.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News