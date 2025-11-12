Nordex Group kann heute seiner beeindruckenden Auftragsserie einen weiteren Baustein hinzufügen. Diesmal von einem Deutschen Kunden -DenkerWulf schreibt Aufträge über 123 MW in Schleswig-Holstein. Mit drei Aufträgen über insgesamt 25 Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von 122,7 Megawatt können die Norddeutschen ihr Auftragsbuch ergänzen. Und wichtig für die Sicherung berechenbarer, zukünftiger Erträge: Um einen nachhaltigen Betrieb der Turbinen nach der Inbetriebnahme 2028 sicherzustellen, wird Nordex zudem alle Turbinen auf Basis eines Premium-Servicevertrags über 20 Jahre warten. HENSOLDT ...Den vollständigen Artikel lesen ...
