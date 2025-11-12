Daily Trading Live mit Jörg Scherer - am Puls der Märkte



Werbung







Am heutigen Mittwoch (12.11.2025) laden wir Sie um 12:00 Uhr herzlich zu unserem Daily Trading Live-Webinar mit Jörg Scherer ein.



Der Winter steht bevor und an den Märkten herrscht Hochbetrieb. Es ist also wieder Zeit für ein Daily Trading Live! In unserer heutigen Veranstaltung werfen wir gemeinsam mit Ihnen einen Blick auf die aktuell spannendsten Charts und analysieren diese live. Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse Deutschland, zeigt Ihnen, welche Schlüsselmarken derzeit besonders wichtig sind.



Die Themen im Überblick



Was bewegt die Märkte aktuell?



Edelmetalle: Wie geht es nach dem Rücksetzer weiter?



Aktien: Kommt die Jahresendrally oder kommt sie nicht?





Freuen Sie sich auf spannende Live-Analysen der aktuell interessantesten Charts.





Das Webinar ist für Sie kostenfrei und findet heute, am 12. November um 12:00 Uhr statt.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC









