Wien (ots) -Elisabeth Orth, Gerti Drassl und Verena Altenberger lesen in den ersten drei Folgen aus Christine Lavants Werk und Briefen - Martin Kušej moderiertEine gute Nachricht für alle Literatur-Interessierten und Christine Lavant Anhängerinnen:LAVANT HÖREN - ein monatlicher Podcast zum großen literarischen Werk der Schriftstellerin Christine Lavant startet dieser Tage auf allen relevanten Podcast-Plattformen. Moderiert von Martin Kušej, lesen namhafte Künstlerinnen aus Lavants Werk und aus Briefen der Autorin.Die Aufnahmen der ersten drei Podcast-Folgen stammen aus den Aufzeichnungen der Christine Lavant Matineen 2020, 2019 und 2024 anlässlich der Verleihung des Christine Lavant Preis im Wiener RadioKulturhaus.Eine kleine Projektgruppe - Martin Kušej, Klemens Renoldner und Georg Gfrerer von der Podcast-Agentur Audiofunnel, hat sich seit März dieses Jahres mit der Idee und dem Konzept eines Literatur-Podcasts befasst.Auf der größten österreichischen Buchmesse, der Buch Wien wird LAVANT HÖREN erstmals beworben und auf allen relevanten Plattformen wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music und Deezer veröffentlicht.Mitglieder der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft erhalten alle Folgen der Podcasts schon eine Woche vor dem Erscheinen exklusiv mit einem Newsletter zugespielt. Auf der Website www.christine-lavant.com werden alle Folgen zum Nachhören archiviert.Der QR Code zum Podcast via Website findet sich im Anhang.Die Moderation der Podcasts übernimmt Martin Kušej, die begleitenden Texte verfasst Klemens Renoldner, beide sind Mitglieder des Vorstands und ehemalige Mitglieder des Literarischen Beirats der Internationalen Christine Lavant Gesellschaft, die das Podcast-Projekt finanziert.Die Künstlerinnen der ersten Folge:Einleitende Worte: Christine LastaModeration: Martin KušejLesung: Burgschauspielerin Elisabeth OrthMusik: Edgar Unterkirchner und Tonc FeinigJingle zum Podcast von Wolfgang Puschnig und Jon SassAviso:Gerti Drassl,Verena Altenberger und Martin Kušej lesen in den Podcast-Folgen 2 und 3.