Herr Holle, Speedinvest ist einer der aktivsten Frühphaseninvestoren Europas. Neben anderen Auszeichnungen wurden Sie 2022 bei "The Europas Tech Startup Awards" zum "europäischer VC des Jahres" gekürt. Wie fühlt man sich als Europameister? - Oliver Holle: Europameister? Das kann ich nicht beurteilen. Und ich bezweifle, ob das eine richtige Einstufung ist. Ich bin seit 15 Jahren in diesem Segment aktiv. Ich mache nichts anderes, das ist mein Leben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Börsianer