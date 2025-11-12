Trotz rückläufiger Zahlen in 2025 blickt Deutschlands größter Chipkonzern optimistisch nach vorn: Dank des KI-Booms will Infineon im neuen Geschäftsjahr wieder wachsen. Die Aktie reagiert verhalten positiv - genau das können sich Anleger zunutze machen. Dass der Chiphersteller Infineon im abgelaufenen Geschäftsjahr, das am 30. September endete, heute Rückgänge bei Umsatz und Gewinn melden musste, hatte die Börse schon vorher abgehakt. Wichtiger ist ...

