HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für KWS Saat nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal mit einem Kursziel von 86 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Oliver Schwarz schrieb in seiner ersten Reaktion am Mittwoch von einem durchwachsenen Start des Saatgutproduzenten in das Geschäftsjahr 2025/2026. Negative Effekte bei den Volumina und Preisen hätten den Umsatz belastet. Positive Einmaleffekte hätten hingegen das operative Ergebnis (Ebitda) angetrieben./rob/bek/ag



