Weil die Beitragsbemessungsgrenzen 2026 angehoben werden, werden manche Menschen in Deutschland im kommenden Jahr weniger Lohn bekommen. Was das konkret bedeutet und wen es besonders trifft. Bei den sogenannten Beitragsbemessungsgrenzen handelt es sich um eine Obergrenze beim Lohn von Angestellten, bis zu der sie die fälligen Sozialabgaben zahlen müssen. Für den Mehrverdienst fallen dann keine weiteren Abzüge für Arbeitslosen-, Kranken- und Pflege- ...Den vollständigen Artikel lesen ...
