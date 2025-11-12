Berlin - MYMY catering und Feedr Deutschland haben sich zusammengeschlossen, um Unternehmen in ganz Deutschland eine moderne, digitale Lösung für Mitarbeiterverpflegung und Business Catering zu bieten. Die neue, einheitliche Plattform vereint das deutschlandweite Catering-Netzwerk und die Event-Kompetenz von MYMY mit der innovativen Software von Feedr. So entsteht eine smarte Lösung, die Büro- und Eventverpflegung flexibel, effizient und transparent macht - von täglichen Lunches über Pantry-Fills bis hin zu Lunch Catering und Großevents.

Cloud Canteen: Mitarbeiterverpflegung für die moderne Arbeitswelt

Im Zuge des Zusammenschlusses führt MYMY catering die Cloud Canteen von Feedr in Deutschland ein. Damit bringt MYMY catering das Mittagessen ins Büro und das ganz ohne eigene Küche oder Kantine. Mitarbeitende bestellen ihr Office-lunch bequem online, wählen aus abwechslungsreichen Menüs von verschiedenen Restaurants und erhalten frische, gesunde Speisen direkt an den Arbeitsplatz oder in den Meetingraum.

Unternehmen legen einfach den Essenszuschuss fest, während Mitarbeitende zwischen veganen, vegetarischen, glutenfreien oder klassischen Gerichten wählen können. Auch andere individuelle Wünsche und Präferenzen werden berücksichtigt, sodass die Verpflegung individuell, gesund und kostentransparent bleibt.

Die Cloud Canteen, ein integraler Teil des Zusammenschlusses, bietet mehr Auswahl und Flexibilität als herkömmliche Kantinen. Sie fördert Teamgeist und Mitarbeiterzufriedenheit und bildet einen Grundstein für Mitarbeiterbindung und Arbeitgeberattraktivität. Qualität, Frische und Regionalität der Gerichte und Zutaten stehen im Mittelpunkt unserer Anbieter. Das Menü kann an den Geschmack, die Vorlieben und Ernährungsbedürfnisse der Mitarbeitenden angepasst werden. Die Cloud Canteen lässt sich flexibel an die Anzahl der Mitarbeitenden anpassen, sodass MYMY problemlos mit deinem Team wächst.

Dank digitaler Verwaltung können Arbeitgeber Verpflegung, Zuschüsse und Abrechnungen nun einfach in einem System managen.

Flexibel und individuell wie moderne Teams

Ob Buffet, Business-Lunch oder Fingerfood-Catering, die Plattform deckt nun sämtliche Formen der Betriebsverpflegung ab. Über die Web-App können Unternehmen verschiedene Caterings zentral organisieren, individuelle Menüs auswählen und Budgets effizient steuern. Dabei liegt der Fokus für viele Kunden darauf Anreize für die Rückkehr ins Büro zu schaffen, sowie das Wohlbefinden der Mitarbeitenden im Unternehmen.

Die Cloud Canteen ist ideal für hybride Arbeitsmodelle. Mahlzeiten werden gesammelt geliefert, klar beschriftet und hygienisch verpackt. Das spart Zeit, vermeidet Food Waste und sorgt für einen reibungslosen Ablauf am Arbeitsplatz.

Ein weiterer Vorteil: Arbeitgeber können individuelle Essenszuschüsse vergeben und den Sachbezugswert optimal nutzen für effektive Mitarbeiterbenefits durch steuerliche Vorteile.



Business Catering, Pantry & Events - alles an einem Ort

Die Plattform vereint Mitarbeiterverpflegungund Business-Catering auf einer zentralen Seite. Ob tägliches Mittagessen, Frühstück, Business-Lunch, Konferenz oder Weihnachtsfeier. MYMY bietet nun das vollständige Verpflegungsangebot an einem Platz. So lässt sich einfach planen, bestellen und abrechnen.

Die Services umfassen nun:

Pantry Fills: Regelmäßige Auffüllung von Snacks und Getränken - inklusive Planung, Lieferung und Einsortierung.





Regelmäßige Auffüllung von Snacks und Getränken - inklusive Planung, Lieferung und Einsortierung. Business-Catering: Zentrale Bestellung für mehrere Standorte, skalierbar für unterschiedliche Budgets und Teamgrößen.





Zentrale Bestellung für mehrere Standorte, skalierbar für unterschiedliche Budgets und Teamgrößen. Event Services: Organisation und Lieferung für Meetings, Konferenzen, Sommerfeste oder Messen, individuell auf Gäste und Mitarbeitende abgestimmt. Für jede Art von Veranstaltung, von der kleinen Besprechung bis zum großen Firmenevent, bietet die Plattform passende Angebote.





Organisation und Lieferung für Meetings, Konferenzen, Sommerfeste oder Messen, individuell auf Gäste und Mitarbeitende abgestimmt. Für jede Art von Veranstaltung, von der kleinen Besprechung bis zum großen Firmenevent, bietet die Plattform passende Angebote. Veranstaltungsmanagement: Planung und Umsetzung von Firmenevents inklusive Menü, Equipment und Personal. Unabhängig von der Location oder Stadt steht MYMY für Events zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Möglichkeiten für jede Veranstaltung.

Jede Mahlzeit wird frisch und lokal zubereitet und pünktlich geliefert. Egal ob Fingerfood, Buffet oder Desserts für kleine Pausen. Die Buffets sind vielfältig und werden speziell für verschiedene Events wie Sommerfeste oder Weihnachtsfeiern zusammengestellt. Das Catering ist darauf ausgerichtet, jedem das gemeinsame Office-Lunch zu einem gemeinsamen Erlebnis zu machen, das in Erinnerung bleibt und Teams nachhaltig stärkt.



Warum die Fusion? Weil Mitarbeiterverpflegung heute mehr kann!

Hinter der Fusion steht ein klares Ziel: Unternehmen sollen Mitarbeiterverpflegung so einfach managen können wie ihre E-Mails.

Die neue Plattform deckt alle Aspekte ab. Von gesunder Ernährung über steuerliche Benefits bis hin zu den täglichen Snacks für Mitarbeiter. Durch die Unterstützung des Arbeitgebers bei der Bereitstellung von Verpflegung und Zuschüssen können die Kosten für die Mitarbeiterverpflegung für die Mitarbeiter entweder gesenkt oder vollständig subventioniert werden.

Kund*innen profitieren von einem kuratierten Netzwerk regionaler Caterer und Restaurants, das reichlich Auswahl für Business-Catering für jeden Anlass bietet. Unternehmen können ihren Mitarbeitenden zudem einen Zuschuss zu den Mahlzeiten gewähren, um die Nutzung und Akzeptanz der Angebote weiter zu erhöhen.

Mit dem zentralen MYMY Account gibt es einen klaren Ansprechpartner für alle Services rund um Essen und Events. Es wird gebündelt bestellt, und gemeinsam geliefert. Gleichzeitig behalten Office Manger Kosten im Blick und erhalten deutschlandweit an allen Standorten gleichbleibend hohe Qualität und einheitliche Prozesse.

Die Plattform ist flexibel skalierbar: Ob 15 oder 500 Mitarbeitende. Sie wächst mit und unterstützt internationale Teams ebenso wie kleine Büros. So wird Mitarbeiterverpflegung zu einem echten Benefit, der Motivation, Leistung und Kreativität fördert.

Stimmen zur Fusion

"Diese Fusion steht für Einfachheit, Auswahl und Verlässlichkeit für unsere Kundinnen und Kunden", sagt Theo Schwertle, Geschäftsführer von MYMY catering. "Ein Account, ein Vertrag und ein zentraler Ansprechpartner, unterstützt durch ein kuratiertes Netzwerk von Top-Restaurants."

Katie Fenton, Co-Managing Director von Feedr, ergänzt: "Gemeinsam schaffen wir eine Plattform, die Technologie und Service verbindet für moderne Mitarbeiterverpflegung, die einfach funktioniert und Teams wirklich begeistert."



Einfache Integration für bestehende Kund*innen

Bestehende Kund*innen sind reibungslos auf die neue Plattform gewechselt. Das MYMY Team begleitete den Prozess persönlich, damit alle Vorteile sofort nutzbar sind: Mehr Auswahl, flexible Zuschüsse, zentrale Abrechnung und Zugriff auf die digitale Cloud Canteen - die "Online-Kantine für Büros ohne Kantine".

Damit erhalten Unternehmen eine Lösung, die alle Aspekte der Mitarbeiterverpflegung abdeckt. Von klassischem Business catering für Meetings bis zu großen Events oder Snack- und Frühstücksprogrammen. Die Plattform berücksichtigt rechtliche Vorgaben, vereinfacht den Ablauf und bietet individuelle Konzepte, angepasst an die Wünsche von Mitarbeitenden, Budget und Unternehmensgröße. Ziel ist es, das Wohlbefinden der Menschen am Arbeitsplatz durch hochwertige Verpflegung zu fördern.



Nachhaltigkeit bei der Mitarbeiterverpflegung

Nachhaltigkeit spielt in der modernen Mitarbeiterverpflegung eine immer größere Rolle, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für das Image und die Attraktivität eines Unternehmens. Ein nachhaltiges Verpflegungskonzept zeigt, dass Unternehmen Verantwortung übernehmen und die Bedürfnisse ihrer Mitarbeitenden sowie der Umwelt gleichermaßen im Blick haben.

Ein zentraler Aspekt ist die gezielte Vermeidung von Food Waste. Durch eine intelligente Planung der Mahlzeiten und die enge Abstimmung mit dem Caterer können Unternehmen sicherstellen, dass nur so viele Speisen produziert werden, wie tatsächlich benötigt werden. Das reduziert nicht nur Abfälle, sondern schont auch Ressourcen und senkt langfristig die Kosten. Unser modernes Catering-Konzept ermöglicht es die individuellen Wünsche der Mitarbeitenden zu berücksichtigen. So landet weniger ungenutztes Essen im Müll und jeder im Team ist wirklich glücklich mit seinem Essen.



Frische und Regionalität als Qualitätsfaktor von Mitarbeiterverpflegung

Auch die Auswahl der Zutaten spielt eine entscheidende Rolle: Regionale und saisonale Produkte sorgen für Frische, unterstützen lokale Produzenten und verringern die Umweltbelastung durch lange Transportwege. Unternehmen, die bei der Verpflegung auf nachhaltige Zutaten setzen, profitieren von einer höheren Qualität der Mahlzeiten und stärken gleichzeitig ihr nachhaltiges Profil gegenüber Mitarbeitenden und Gästen.



Die Umsetzung nachhaltiger Verpflegungskonzepte bietet zahlreiche Vorteile: Sie steigert die Mitarbeiterzufriedenheit, fördert die Identifikation mit dem Unternehmen und kann ein entscheidender Faktor für die Mitarbeiterbindung sein. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen wird von vielen Mitarbeitenden als wichtiger Benefit wahrgenommen und trägt zu einer positiven Unternehmenskultur bei.

Unternehmen haben heute vielfältige Möglichkeiten, Nachhaltigkeit in ihre Verpflegung zu integrieren, von der Zusammenarbeit mit spezialisierten Caterern über die Einführung wiederverwendbarer Behälter bis hin zur bewussten Auswahl nachhaltiger Menüs. Ein nachhaltiges Catering-Konzept ist damit nicht nur ein Beitrag zum plus für die Umwelt, sondern auch ein starkes Signal an das Team: Das Wohlbefinden der Mitarbeitenden und die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens stehen im Mittelpunkt.

Deshalb kann man bei vielen Restaurants auf der Cloud-Canteen Plattform das Essen auch in wiederverwendbaren Bowls erhalten.

So wird nachhaltige Mitarbeiterverpflegung für Unternehmen, die Verantwortung übernehmen und ihren Mitarbeitenden mehr bieten möchten als nur ein gutes Mittagessen zu einem echten Wettbewerbsvorteil.



Der Mehrwert für Unternehmen

Mit der neuen Platform von Feedr wird MYMY weit mehr als nur ein Catering-Service. Dadurch wird MYMY zur one-stop Lösung für alles rund um das Thema Essen und Events.

Unternehmen profitieren von:

Digitaler Planung & Verwaltung aller Mahlzeiten





Höherer Mitarbeiterbindung und Motivation





Gesunder Ernährung am Arbeitsplatz





Steuerlichen Vorteilen durch Essenszuschüsse





Zeitersparnis durch automatisierte Abläufe





Einheitliche Prozesse deutschlandweit





Individuell angepasser Restaurant und Menü Auswahl

Die Plattform unterstützt Unternehmen dabei, die beste Lösung für die Mitarbeiterverpflegung zu finden und das Essen anzubieten was die Mitarbeiter kennen und wirklich lieben.

Über MYMY catering

MYMY catering ist die einfache Komplettlösung für alle Catering-Bedürfnisse. Das Angebot reicht von täglicher Mitarbeiterverpflegung und Pantry-Auffüllungen bis hin zu hochwertigem Event-Catering für Business-Meetings, Messen und private Feiern. Durch ein Netzwerk an regionalen Küchen bietet MYMY saisonale und vielfältige Auswahl, die deutschlandweit lokal gekocht und geliefert werden. Direkt online buchbar, ohne Überraschungen. Für weitere Informationen und aktuelle Angebote besuchen Sie www.mymycatering.com.

