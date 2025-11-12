Subaru wird seine Investitionen in Elektroautos kürzen und wieder mehr Ressourcen in Hybridfahrzeuge stecken. Zwar soll es weiter die E-SUVs im Zusammenarbeit mit Toyota geben, Subaru überprüft aber den Zeitplan für die geplante Eigenentwicklung weiterer Elektromodelle. Subaru will die Ressourcen seines geplanten Elektrifizierungs-Budgets über 1,5 Billionen Yen (rund 8,4 Milliarden Euro) neu verteilen. Diese Summe hat der japanische Autobauer für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
