Gold und Silber zeigen sich erneut fest. Meldungen, wonach Donald Trump plant, Bürgern 2.000 Dollar zahlen zu wollen, haben das Edelmetall beflügelt. Die Zahlungen sollen zwar aus Zolleinnahmen finanziert werden, doch das dürfte kaum ausreichen. Es würden wohl neue Schulden gemacht werden müssen."Aus technischer Sicht sind Gold und Silber spannend", sagt Markus Bußler. Allerdings seien die Edelmetalle noch nicht über den Berg. "Die Bullen haben noch ein bisschen Arbeit vor sich." Derweil nimmt die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...