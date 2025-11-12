HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Patrizia mit einem Kursziel von 10 Euro auf "Buy" belassen. Bei genauerem Hinsehen sei das Zahlenwerk durchwachsen ausgefallen, schrieb Philipp Kaiser in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. So habe das operative Ergebnis (Ebitda) vor allem von mehr Kosteneffizienz profitiert. Das belege zwar, dass das Unternehmen seien Hausaufgaben mache.Maßnahmen zur Kostensenkung seien allerdings nur begrenzt möglich. Das größte Potenzial dürfte hier schon gehoben sein./rob/bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000PAT1AG3





© 2025 dpa-AFX-Analyser