Karlsruhe (ots) -Ein Vierteljahrhundert nach seiner Gründung schlägt Knuddels ein neues Kapitel auf: Die Plattform hebt das Mindestalter für Neuregistrierungen von 16 auf 18 Jahre an.In den 2000er-Jahren war die Plattform ein kulturelles Phänomen und das digitale Zuhause für Millionen Jugendliche. Diese Generation ist Knuddels treu geblieben und bildet heute das Rückgrat der Community. Mehr als 97 Prozent der aktiven Mitglieder sind volljährig."Wir stehen für Verantwortung, Respekt und Vielfalt. Unser Weg hin zu einem Chat für Erwachsene enthält dabei bewusst keinen Fokus auf Selbstdarstellung. Wir wollen einen Raum für Austausch, Gemeinschaft und Gespräche auf Augenhöhe schaffen. Deshalb konzentrieren wir uns klar auf unsere Kernzielgruppe", sagt Holger Kujath, Geschäftsführer und Mitgründer von Knuddels.Digitales Lagerfeuer statt oberflächlichem SwipenDie Neuausrichtung schärft das Profil von Knuddels als einen Ort für echte Verbindungen - eine bewusste Alternative zu Dating-Apps und dem Selbstdarstellungsdruck auf Social Media."Knuddels ist mit seiner Community erwachsen geworden. Dieser Schritt ist daher nicht nur konsequent - er ist ehrlich", so Kujath. "Wir konzentrieren uns jetzt auf das, was unsere Nutzer in der heutigen Zeit suchen: Authentizität jenseits von oberflächlicher Selbstdarstellung. Knuddels ist das digitale Lagerfeuer, ein warmer Ort für authentische Gespräche und spielerisches Kennenlernen ohne Druck."Sicherheit durch bewährte KI-TechnologieBei der Durchsetzung des neuen Mindestalters setzt Knuddels auf seine bewährte, proprietäre KI-Technologie. Diese analysiert Verhaltensmuster und Sprachgebrauch in Echtzeit. Erkennt das System Muster, die auf ein zu geringes Alter (etwa durch Selbstauskunft im Chat) oder rechtswidrige Handlungen hindeuten, wird der Account umgehend gesperrt.Die Anhebung des Mindestalters gilt ab sofort für alle Neuregistrierungen. Bestehende Mitglieder, die 16 oder 17 Jahre alt sind, können die Plattform im Rahmen einer Übergangsphase weiter nutzen.Über KnuddelsKnuddels ist ein deutscher Chat (https://knuddels.de) und die größte gründergeführte Online-Community im deutschsprachigen Raum für authentische Begegnungen ab 18 Jahren. 1999 ins Leben gerufen, verbindet Knuddels Menschen auf spielerische Weise. Täglich sind rund 90.000 Mitglieder auf der Plattform aktiv. Knuddels legt großen Wert auf ein respektvolles Miteinander, Vertrauen und Menschlichkeit.Pressekontakt:Yannek SommerCommunications ManagerKnuddels GmbH & Co. KGE-Mail: presse@knuddels.deTel.: +49 151 58170260