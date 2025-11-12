Um sein iPhone zu schützen, kann man es in eine Hülle legen oder mit der neuen iPhone Pocket mit sich herumtragen. Dabei handelt es sich um eine Art Socke mit Trageriemen zu Preisen ab 150 US-Dollar. Verrückt, oder? Dabei gab es das schon einmal. Dass Apple jedes Jahr mindestens ein iPhone präsentiert, ist gesetzt. Passendes Zubehör darf da nicht fehlen. Passend zum iPhone Air gibt es deswegen unter anderem einen externen Akku oder ein Bumper-Case. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...