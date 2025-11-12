Spektakuläre Kurskapriolen, Short-Angriffe und Insiderkäufe. Hinter den Kulissen tobt ein Kampf um das Vertrauen der Anleger.Den vollständigen Artikel lesen ...
|22,740
|22,780
|11:49
|22,760
|22,780
|11:51
|11:18
|Kontron: Kampf zwischen Hedgefonds und Insidern
|Spektakuläre Kurskapriolen, Short-Angriffe und Insiderkäufe. Hinter den Kulissen tobt ein Kampf um das Vertrauen der Anleger Den vollständigen Artikel lesen ...
|11:02
|KONTRON AG zündet - letzte Chance vor dem Ausbruch!
|10:30
|Kontron-Aktie zieht Blicke auf sich - kommt jetzt die Trendwende?!!
|Di
|EQS-PVR: Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
|EQS Stimmrechtsmitteilung: Kontron AG
Kontron AG: Veröffentlichung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
11.11.2025 / 20:39 CET/CEST
Veröffentlichung...
|Di
|Kontron AG: Kontron to Power Multinational Energy Equipment Manufacturer with Control Systems in a Market Poised for $100M in Growth
| Kontron, a leading global provider of IoT/Embedded Computer Technology (ECT), announced a new development of control systems for energy operations worldwide with a multinational energy equipment...
|KONTRON AG
|22,760
|-0,87 %