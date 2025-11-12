© Foto: Oliver Berg/dpa

Die Aktie des Chipanlagenbauers Aixtron steigt am Mittwoch auf ein neues Jahreshoch. Auslöser ist ein doppeltes Upgrade für die Aktie von den Analysten der Bank of America.Die Aktie setzt ihren starken Lauf der vergangenen Wochen am Mittwoch fort und steigt am Vormittag um mehr als 9 Prozent auf 18,96 Euro. In den letzten zwei Wochen haben die Papiere damit rund 40 Prozent zugelegt und notieren im Jahresverlauf bereits über 24 Prozent im Plus. Grund für den Kurssprung zur Wochenmitte: Bank-of-America-Analyst Oliver Wong erhöhte seine Prognose von bisher 11,80 auf 25,10 Euro und stufte die Aktie gleichzeitig von Underperform auf Buy hoch. Im Fokus steht dabei vor allem die Schlüsselrolle von …