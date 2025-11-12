Berlin/Bonn (ots) -Falko Droßmann, verteidigungspolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, habe in der Debatte um einen Wehrdienst erlebt, dass "viele Dinge durcheinander" gebracht wurden. Man habe ausschließlich Freiwillige in der Bundeswehr und diese solle weiterhin so attraktiv sein, dass viele Menschen sich freiwillig melden.Zum 70-jährigen Bestehen der Bundeswehr wünscht sich der Oberstleutnant der Luftwaffe im Gespräch bei phoenix insbesondere mehr Anerkennung. Die Menschen "stehen für uns da und das müssen wir wahrnehmen, anerkennen und akzeptieren." Soldatinnen und Soldaten seien "zum Kämpfen da und tatsächlich nicht um Demokratie aufzubauen und das ist wichtig, dass wir das Kind beim Namen nennen."Das gesamte Interview sehen Sie hier: https://phoenix.de/s/IhVPressekontakt:phoenix-KommunikationTelefon: 0228 / 9584 192kommunikation@phoenix.deTwitter.com: phoenix_deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/6156742