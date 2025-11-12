Die Finanzaufsicht BaFin warnt neuerdings vor diesem betrügerischen Angebot, das Anleger im schlimmsten Fall ihr ganzes Geld kosten kann. Das müssen Sie unbedingt wissen, und so können Sie sich in Zukunft schützen. Angesichts immer mehr Betrugsfälle im Internet hat die Finanzaufsicht BaFin kürzlich erneut vor einer Reihe neuer Betrugsfälle gewarnt. Hier drohen Anleger, ihr ganzes Geld zu verlieren. BaFin warnt eindringlich vor neuem Betrug Konkret ...

