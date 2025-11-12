Berlin (www.fondscheck.de) - Die europäische Ratingagentur Scope hat vier aktive ETFs von J.P. Morgan Asset Management bewertet, so die Experten der Scope Fund Analysis GmbH.Zwei würden die Höchstnote A erhalten, zwei würden ein B-Rating tragen. Die ETFs würden in europäische Aktien, US-Aktien, Aktien aus Industrieländern weltweit und Aktien aus Schwellenländern investieren. Sie würden einen aktiven benchmarkorientierten Ansatz ("research enhanced") verfolgen und hätten das Ziel, ihren jeweiligen Vergleichsindex zu übertreffen. Basierend auf dem fundamentalen Research der Analystenteams von J.P. Morgan Asset Management würden einzelne Aktien der Benchmark über- oder untergewichtet. Auf diese Weise sollten die Vergleichsindices geschlagen werden, während die grundsätzliche Ausrichtung der ETFs diesen weiterhin ähnele. ...

