Wien (www.fondscheck.de) - Deutschlands Asset-Management-Industrie feiert Absatzerfolge mit Publikumsfonds, so die Experten von "FONDS professionell".Dem Branchenverband BVI zufolge seien den Anbietern in den ersten neun Monaten dieses Jahres netto insgesamt 91,5 Milliarden Euro zugeflossen. Davon würden 68,5 Milliarden Euro auf offene Publikumsfonds entfallen. Das sei dem BVI zufolge ihr höchster Absatz seit dem Rekordjahr 2021, als Publikumsfonds in den ersten drei Quartalen 85,8 Milliarden Euro zugeflossen seien. ...

