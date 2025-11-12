Bosch Engineering hat auf der Agritechnica 2025 in Hannover einen für die Landwirtschaft konzipierten 800-Volt-Elektroantrieb vorgestellt. Das neue Aggregat kann laut Hersteller kleine bis mittlere Landmaschinen im Alleingang antreiben - oder zur Hybridisierung großer Maschinen beitragen. Der neue E-Antrieb für Batteriespannungen bis 800 Volt zeichnet sich laut Bosch Engineering vor allem durch seine kompakten Maße und seine hohe Dauerleistung von ...

