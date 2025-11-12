Der österreichische Ladehardware-Hersteller Keba und der britische Ladeinfrastruktur-Betreiber EO Charging haben eine strategische Partnerschaft geschlossen, um europaweit großflächige Ladeinfrastruktur für Logistik- und Transportflotten bereitzustellen - mit Hardware von Keba und einem klaren Expansionsplan. Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen in den kommenden Monaten Tausende AC- und DC-Ladestationen installieren. Erste Inbetriebnahmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
