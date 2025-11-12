Ein europäischer Branchen-Riese steht vor der größten Transformation seiner Geschichte. Nach einer längeren Schwächephase scheint die Wende geschafft: Der Konzern arbeitet wieder profitabel, setzt konsequent auf Effizienz und treibt den Wandel zur Elektromobilität mit voller Kraft voran. Der Markt wirkt abwartend, doch die technischen Signale deuten klar auf den Beginn einer neuen Aufwärtsphase hin.Mit zweistelligen Wachstumsraten im E-Auto-Geschäft und einer aggressiven Kostenstrategie schafft ...

