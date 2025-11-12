© Foto: CNP/AdMedia - CNP/AdMediaDonald Trump lädt die Chefs von JPMorgan, BlackRock, Goldman Sachs, Nasdaq und Morgan Stanley ins Weiße Haus. Offiziell ist es ein privates Dinner - inoffiziell geht es wohl um Trumps Wirtschaftsagenda.Donald Trump holt die Finanzwelt an einen Tisch: Der US-Präsident lädt am Mittwochabend führende Köpfe der Wall Street zu einem exklusiven Dinner ins Weiße Haus. Unter den Gästen sind JPMorgan-Chef Jamie Dimon, BlackRock-CEO Larry Fink, Goldman-Sachs-Boss David Solomon, Nasdaq-Chefin Adena Friedman und Morgan-Stanley-Chef Ted Pick. Dies berichten mehrere mit den Planungen vertraute Personen dem US-Nachrichtensender Bloomberg. Das Weiße Haus nennt das Treffen offiziell lediglich ein "privates …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE