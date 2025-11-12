Start Jahresendrally? | AMD im Wachstumsrausch, Bayer erhöht Rückstellung und Infineon
Aktuelle Nachrichten
|11:54
|Start Jahresendrally? | AMD im Wachstumsrausch, Bayer erhöht Rückstellung und Infineon
|Start Jahresendrally? | AMD im Wachstumsrausch, Bayer erhöht Rückstellung und Infineo
|11:42
|Stock Market Today: Dow Jones, S&P 500 Futures Rise Ahead Of House Vote To Reopen Government-Bill Holdings, AMD, Cisco Systems In Focus
|11:31
|ADVANCED MICRO DEVICES INC zündet Kursrakete!
|11:30
|AMD stock rating reiterated by Jefferies with $300 price target
|11:30
|AMD stock rating reiterated at Buy by Jefferies, citing AI growth
|Start Jahresendrally? | AMD im Wachstumsrausch, Bayer erhöht Rückstellung und Infineon
|11:49
|Bayer muss Milliarde für Glyphosat-Klagen zurücklegen
|11:42
|Aktien Frankfurt: Dax steigt deutlich - Widerstände überwunden
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seinen jüngsten Erholungskurs beschleunigt. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 1,22 Prozent auf 24.381 Punkte. Seinen kurzfristigen Abwärtstrend...
|11:10
|Bayer-Aktie: Ein wenig Licht und viel Schatten
|Nachdem die Bayer-Aktie bereits am Montag und Dienstag um +4,5% zulegen konnte, setzt sie ihre Aufwärtsbewegung auch am Mittwochmorgen mit einem Kursplus von +2% fort. Sind die Quartalszahlen des Pharma-...
|10:46
|Bayer mit Lebenszeichen! Aktie vor neuer Rallye?
|Der Chemie- und Pharma-Riese zeigt sich im dritten Quartal mit operativen Verbesserungen. Genügt das, um Bewegung in das zuletzt lahme Kursgeschehen zu bringen? Bayer kommt nach wie vor nur langsam...
|11:57
|Infineons Kurskorrektur: Wachstum in rauem Marktumfeld
|Die Aktie von Infineon Technologies notiert derzeit bei 36 EUR und zeigt sich nach den jüngsten Quartalszahlen stabil, aber ohne großen Schwung. Der Münchener Halbleiterkonzern hat im vierten Quartal...
|Start Jahresendrally? | AMD im Wachstumsrausch, Bayer erhöht Rückstellung und Infineon
|11:49
|Infineon hofft auf KI-Boom nach Gewinneinbruch 2025
|11:42
|Aktien Frankfurt: Dax steigt deutlich - Widerstände überwunden
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwoch seinen jüngsten Erholungskurs beschleunigt. Gegen Mittag gewann der deutsche Leitindex 1,22 Prozent auf 24.381 Punkte. Seinen kurzfristigen Abwärtstrend...
|11:36
|AKTIE IM FOKUS: Infineon nach KI-Signalen auf Hoch seit August
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Signale für das Geschäft mit KI-Rechenzentren haben den Handel mit Aktien von Infineon am Mittwoch geprägt. Die Papiere des Chipherstellers kletterten mit 36,14 Euro...
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADVANCED MICRO DEVICES INC
|216,15
|+5,39 %
|BAYER AG
|28,595
|+4,25 %
|INFINEON TECHNOLOGIES AG
|36,445
|+7,57 %