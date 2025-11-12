Abuja, Nigeria, 11. November 2025 - PU Prime, ein weltweit führender Broker, setzt seine Bemühungen fort, über die Finanzmärkte hinaus einen positiven Einfluss zu nehmen, indem er Kindern in Nigeria Freude und Hoffnung schenkt. Im Rahmen seines laufenden ESG-Engagementsbesuchte das nigerianische Team von PU Prime das Destine Children's Orphanage in Abuja, um eine Gemeinschaftsinitiative durchzuführen, bei der wichtige Güter verteilt und Kinder für Bildung und Lernfreude begeistert wurden.

Gemeinsam erreichen wir mehr - das gilt auch beim Spielen!

Mehr als Handel - in Träume investieren:

Ein engagiertes Team von 15 PU Prime-Mitarbeitern verkörperte stolz den Unternehmensgeist "Mehr als Handel, in Träume investieren". Die Freiwilligen begleiteten die Kinder beim Lesen, hörten ihnen zu und ermutigten sie, sich ihre Zukunft vorzustellen - um ihnen in einer sicheren Umgebung Selbstvertrauen zu geben.

"Der bedeutungsvollste Moment für mich war, die lächelnden Gesichter der Kinder zu sehen und ihre Begeisterung für das Lernen zu erleben. Es ist eine demütige Erfahrung, zu sehen, wie selbst kleine Gesten Hoffnung und Ermutigung schenken können. Es erinnert uns daran, dass unser größter Einfluss - jenseits der Geschäftswelt - darin besteht, Leben zu berühren und Zukunft zu inspirieren", teilte Herr Idowu, Country Manager von PU Prime Nigeria, mit. Neben der gemeinsamen wertvollen Zeit nutzte PU Prime auch diese Gelegenheit, um seine Unterstützung zu erweitern, indem es wichtige Güter, darunter Lebensmittel, Alltagsbedarf und Bücher wie die Diary of a Wimpy Kid Collection, an das Destine Children's Orphanage spendete.

PU Primes langfristiger Fokus:

Diese Initiative ist Teil von PU Primes umfassender ESG-Strategie in Afrika und Asien, die sich auf Bildungszugang, Jugendförderung und gerechte Entwicklung konzentriert. Durch die Verbindung von finanzieller Innovation und sozialer Verantwortung stärkt das Unternehmen seine Rolle als verantwortungsbewusster globaler Unternehmensbürger und schafft nachhaltigen Mehrwert für Gemeinschaften über den Handelsraum hinaus.

Über PU Prime:

PU Prime wurde 2015 gegründet und ist ein führendes globales Fintech-Unternehmen sowie ein vertrauenswürdiger CFD-Broker. Heute bietet das Unternehmen regulierte Finanzprodukte in den Bereichen Devisen, Rohstoffe, Indizes, Aktien und Anleihen an. Mit einer Präsenz in über 190 Ländern und mehr als 40 Millionen App-Downloads bietet PU Prime innovative Handelsplattformen und eine integrierte Copy-Trading-Funktion, um Händlern weltweit zu helfen, mit Vertrauen finanziellen Erfolg zu erzielen.

Pressekontakt: media@puprime.com

Anhänge