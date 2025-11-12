Plug Power gelobt Besserung. Der US-amerikanische Wasserstoff-Spezialist will seine Margen in den kommenden Quartalen stetig verbessern und damit weitere Schritte in Richtung schwarzer Zahlen gehen. Das Gros der Analysten tritt nach den Zahlen zum dritten Quartal, die alles in allem im Rahmen der Erwartungen lagen, etwas auf die Euphoriebremse.Größter Skeptiker bleibt Analyst Vikram Bagri von der Citi. Seine Einstufung lautet nach dem Quartalsbericht weiterhin "Sell" mit einem Zielkurs von lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär