Der Bitcoin ist weiter im Korrekturmodus und liegt nach einem schwachen Oktober auch im November mit -4,6% im Minus. Doch kann es für die Mutter aller Kryptowährungen schon bald wieder kräftig nach oben gehen? Positive Saisonalität Für gewöhnlich gilt der November als sehr guter Börsenmonat für Kryptos und den Bitcoin. Im Durchschnitt ging es in diesem Monat für die älteste Cyberdevise um mehr als +40% nach oben. Der Medianwert, der extreme Ausreißer ...

