Berlin (ots) -KU64 feiert sein 20-jähriges Bestehen. Aus der kleinen Kiezpraxis in Berlin hat sich die größte Einzelzahnarztpraxis Europas entwickelt. Seit 2005 steht die Praxis für Healing-Architecture, interdisziplinäre Zahnmedizin unter einem Dach, kurze Wege und digitale Workflows. Heute beschäftigt KU64 am Kurfürstendamm 200 Mitarbeitende. Weitere 50 arbeiten an den neuen Standorten Potsdam und Berlin-Mitte. Mit dem Jubiläum baut KU64 seine Vorreiterrolle weiter aus und hat sich für die nächsten fünf Jahre feste Ziele gesetzt.KU64 bleibt, was es ist: Vorreiter der Zahnmedizin"Exzellenz passiert nicht zufällig," erklärt Inhaber und Gründer Dr. Stephan Ziegler. "Sie ist das Ergebnis aus Leitlinientreue, kontinuierlicher Fortbildung und der Bereitschaft, Technologien früh sinnvoll zu integrieren." Als Innovationstreiberin setzte die Praxis früh Standards: Mit der Guided Biofilm Therapy (https://ku64.de/leistungen/prophylaxe-4-0/gbt-guided-biofilm-therapy/) führte KU64 eine strukturierte, schonende und nachvollziehbare Prophylaxe ein - AirFlow (https://ku64.de/leistungen/prophylaxe-4-0/air-flow/) statt Kratzen, für mehr Präzision und besseren Schutz von Zahn und Zahnfleisch. Konsequent folgte der nächste Schritt, als KU64 den Kofferdam beim Entfernen alter Füllungen zur Routine gemacht und Amalgam konsequent abgeschafft hat. Digitale Abformungen ersetzten bald die Abdruckmasse. Dank durchgängigem Workflow mit eigenem Labor und OP entsteht hochwertiger Zahnersatz (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/zahnersatz/) inzwischen oft in nur einer Sitzung. 2014 brachte KU64 als erste Berliner Praxis das "Digital Smile Design (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/digital-smile-design/)" in den Alltag - eine digitale Methode, die das künftige Lächeln vor der Behandlung realistisch sichtbar macht und präzise planen lässt.Meilensteine einer ErfolgsgeschichteSeit der Eröffnung 2005 im denkmalgeschützten ECO-Haus am Kurfürstendamm 64 (https://ku64.de/berlin-charlottenburg/) in Berlin-Charlottenburg hat KU64 kontinuierlich große Schritte gemacht. 2010 wurde die Kinderabteilung (https://ku64.de/leistungen/kinderzahnarzt/) mit Kieferorthopädie eröffnet, gefolgt von einem eigenen OP-Bereich im Jahr 2013. 2014 kam der Prophylaxe-Shop "smile & swiss smile (https://ku64.de/leistungen/zahnaesthetik/ku64-smile-swiss-smile/)" hinzu, 2016 erfolgte ein umfassendes Praxis-IT-Upgrade. Mit der Eröffnung der beiden weiteren Praxen in Potsdam (https://ku64.de/potsdam/) im Palais Ritz 2019 und am Hausvogteiplatz (https://ku64.de/berlinmitte/) in Berlin-Mitte 2023 hat KU64 seine Präsenz verstärkt und für noch mehr Patientinnen und Patienten in der Region erstklassige Zahnmedizin zugänglich gemacht.Über 160.000 Behandlungen: Vertrauen, das über Grenzen hinaus gehtSeit der Eröffnung im Jahr 2005 hat KU64 mehr als 160.000 Behandlungen durchgeführt, davon rund 130.000 am Ku'damm. Die Praxis hat sich schnell als zentrale Anlaufstelle etabliert, die weit über die regionalen Grenzen hinaus gefragt ist. Heute empfehlen 70 Prozent der Patientinnen und Patienten KU64 weiter - ein klarer Ausdruck des Vertrauens in die Qualität der Behandlung. Mit über 30 Sprachen und einem internationalen Patientenstamm aus ganz Europa, den arabischen Ländern und Russland ist KU64 nicht nur lokal, sondern auch global anerkannt.Healing-Architecture bei KU64: Ein Raum für Ruhe und VertrauenBei KU64 bedeutet Healing-Architecture mehr als schönes Design: Tageslicht, warme sandige Farben, offene Blickachsen und klare Wegeführung schaffen Orientierung und nehmen Angst. Die Atmosphäre erinnert an eine Auszeit in der Dünenlandschaft - harmonisch, hell, freundlich. Gedämpfte Akustik, angenehme Materialien und kunstvolle Räume sorgen für Ruhe statt Klinikgefühl und das an allen drei Standorten, von der Kinderetage bis zum OP.Mit klarer Vision in die Zukunft der ZahnmedizinMit dem 20-jährigen Jubiläum baut KU64 seine Vorreiterrolle systematisch aus. In den nächsten fünf Jahren stehen mikroinvasive Eingriffe, KI-gestützte Services und Assistenzsysteme, strahlungsärmere und digitale Röntgenprozesse sowie engere Studienkooperationen im Fokus. Das Ziel: Diagnostik, Planung und Behandlung weiter zu präzisieren, Wege zu verkürzen und Belastungen für Patientinnen und Patienten weiter zu reduzieren. "Unser Weg bleibt klar: evidenzbasiert, digital und so patientenfreundlich wie möglich, mit messbaren Qualitätsstandards", so Dr. Ziegler. Auf der Jubiläumskreuzfahrt im Juli dankte er allen Mitarbeitenden: "Das Team hat KU64 zu einer der größten und bekanntesten Praxen Deutschlands gemacht. Das Jubiläum gehört deshalb unserem Team und dem Vertrauen unserer Patientinnen und Patienten."Diese und weitere Meilensteine, die KU64 geprägt haben, finden Sie auf unserem Blog:https://ku64.de/blog/20-jahre-ku64Pressekontakt:KU64 - Die ZahnspezialistenPetros ProntisChief Marketing Officer (CMO)E-Mail: prontis@ku64.deTelefon: 030 86 473 222www.ku64.deOriginal-Content von: KU64, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/181398/6156825