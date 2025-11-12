Die deutsche Fondsbranche konnte in den ersten drei Quartalen des Jahres ein Wachstum von 6% einfahren. Doch die eigentlich spannende Nachricht: Die beachtlichsten Zuflüsse verbuchten offene Publikumsfonds. Der Fondsverband BVI meldet hier den höchsten Absatz seit dem Rekordjahr 2021. Bis Ende September 2025 flossen Fondsgesellschaften netto 91,5 Mrd. Euro neue Gelder zu. 68,5 Mrd. Euro davon entfallen auf offene Publikumsfonds. Das ist ihr höchster Absatz seit dem Rekordjahr 2021, als Publikumsfonds ...Den vollständigen Artikel lesen ...
