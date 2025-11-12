Lithiumprojekt vor Ratifizierung: Parlament prüft finale Lizenz nach einem Jahr Vorbereitung

Anzeige / Werbung

Atlantic Lithium hat einen weiteren Fortschritt auf dem Weg zur ersten Lithium-Mine Ghanas erzielt. Das Unternehmen teilte mit, dass die bereits im Oktober 2023 erteilte Bergbaulizenz für das Ewoyaa-Projekt nun dem ghanaischen Parlament zur endgültigen Ratifizierung vorliegt. Mit dieser Vorlage ist das Genehmigungsverfahren nahezu abgeschlossen - ein entscheidender Schritt, um die Finanzierung und Umsetzung des Projekts weiter voranzutreiben.

Atlantic Lithium hat einen weiteren Fortschritt auf dem Weg zur ersten Lithium-Mine Ghanas erzielt. Das Unternehmen teilte mit, dass die bereits im Oktober 2023 erteilte Bergbaulizenz für das Ewoyaa-Projekt nun dem ghanaischen Parlament zur endgültigen Ratifizierung vorliegt. Mit dieser Vorlage ist das Genehmigungsverfahren nahezu abgeschlossen - ein entscheidender Schritt, um die Finanzierung und Umsetzung des Projekts weiter voranzutreiben.

Letzte Hürde: Zustimmung durch Parlament steht aus

Die Lizenz befindet sich derzeit in der Prüfung durch den zuständigen Ausschuss für Land, Forstwirtschaft und Bergbau, der dem Parlament eine Empfehlung aussprechen soll. Atlantic Lithium betonte, dass die Ratifizierung durch das Parlament zwar zu erwarten sei, jedoch keine formale Garantie darstelle - ein normaler Bestandteil des gesetzlichen Prozesses in Ghana.

Genehmigungsprozess nahezu abgeschlossen

Die Bergbaulizenz, die dem Unternehmen exklusive Abbaurechte für zunächst 15 Jahre einräumt, war bereits im Oktober 2023 durch das Ministerium für Land und Rohstoffe genehmigt worden. Weitere regulatorische Meilensteine wurden seither erreicht: Im September 2024 erteilte die Umweltbehörde die notwendige Genehmigung, gefolgt von der Betriebserlaubnis im Oktober 2024. Damit steht nur noch die parlamentarische Ratifizierung aus.

Wie wird ein Explorationsunternehmen zum Produzenten - und was verändert sich auf diesem Weg?

Wenn aus einer Entdeckung ein echtes Bergbauprojekt wird, beginnt eine neue Phase mit völlig anderen Herausforderungen. Vom Genehmigungsprozess über Finanzierung und Bau bis hin zur Inbetriebnahme verändert sich nicht nur der Fokus, sondern auch das Anforderungsprofil eines Mining-Unternehmens. Was ein Minenentwickler wirklich leisten muss und wie dieser Übergang in der Praxis funktioniert, erklärt der basic-Kurs der axinoacademy - ideal für alle, die den Rohstoffsektor besser verstehen wollen.