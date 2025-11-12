Lithiumprojekt vor Ratifizierung: Parlament prüft finale Lizenz nach einem Jahr Vorbereitung

Anzeige / Werbung
Atlantic Lithium hat einen weiteren Fortschritt auf dem Weg zur ersten Lithium-Mine Ghanas erzielt. Das Unternehmen teilte mit, dass die bereits im Oktober 2023 erteilte Bergbaulizenz für das Ewoyaa-Projekt nun dem ghanaischen Parlament zur endgültigen Ratifizierung vorliegt. Mit dieser Vorlage ist das Genehmigungsverfahren nahezu abgeschlossen - ein entscheidender Schritt, um die Finanzierung und Umsetzung des Projekts weiter voranzutreiben.
Letzte Hürde: Zustimmung durch Parlament steht aus
Die Lizenz befindet sich derzeit in der Prüfung durch den zuständigen Ausschuss für Land, Forstwirtschaft und Bergbau, der dem Parlament eine Empfehlung aussprechen soll. Atlantic Lithium betonte, dass die Ratifizierung durch das Parlament zwar zu erwarten sei, jedoch keine formale Garantie darstelle - ein normaler Bestandteil des gesetzlichen Prozesses in Ghana.
Genehmigungsprozess nahezu abgeschlossen
Die Bergbaulizenz, die dem Unternehmen exklusive Abbaurechte für zunächst 15 Jahre einräumt, war bereits im Oktober 2023 durch das Ministerium für Land und Rohstoffe genehmigt worden. Weitere regulatorische Meilensteine wurden seither erreicht: Im September 2024 erteilte die Umweltbehörde die notwendige Genehmigung, gefolgt von der Betriebserlaubnis im Oktober 2024. Damit steht nur noch die parlamentarische Ratifizierung aus.
