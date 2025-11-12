Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 12.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
BREAKING NEWS: Bohrprogramm gestartet - historisches Uranpotenzial wird jetzt "aufgebohrt"
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Dow Jones News
12.11.2025 12:45 Uhr
133 Leser
Artikel bewerten:
(0)

AUKTION/Langläufer bis 2046 bzw. 2056 platziert

DJ AUKTION/Langläufer bis 2046 bzw. 2056 platziert

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch lang laufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.

Nachfolgend die Details der beiden Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 20. August bzw. 15. Oktober: 

Emission       2,50-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2046 
Volumen        1 Mrd EUR 
Bietungsvolumen    3,081 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   898 Mio EUR 
Zeichnungsquote    3,4  (3,1) 
Durchschnittsrendite 3,15% (3,18%) 
Settlement      14. November 2025 
 
Emission       2,90-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2056 
Volumen        1,5 Mrd EUR 
Bietungsvolumen    1,480 Mrd EUR 
Zuteilungsbetrag   1,140 Mrd EUR 
Zeichnungsquote    1,3  (1,4) 
Durchschnittsrend.  3,26% (3,17%) 
Settlement      14. November 2025

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/cbr

(END) Dow Jones Newswires

November 12, 2025 06:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.