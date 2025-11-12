DJ AUKTION/Langläufer bis 2046 bzw. 2056 platziert
DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch lang laufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert.
Nachfolgend die Details der beiden Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 20. August bzw. 15. Oktober:
Emission 2,50-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2046 Volumen 1 Mrd EUR Bietungsvolumen 3,081 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 898 Mio EUR Zeichnungsquote 3,4 (3,1) Durchschnittsrendite 3,15% (3,18%) Settlement 14. November 2025 Emission 2,90-prozentige Bundesanleihe mit Laufzeit 15. August 2056 Volumen 1,5 Mrd EUR Bietungsvolumen 1,480 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 1,140 Mrd EUR Zeichnungsquote 1,3 (1,4) Durchschnittsrend. 3,26% (3,17%) Settlement 14. November 2025
November 12, 2025
