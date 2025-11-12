FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie von Medios hat ihre Kursrally am Mittwoch nach tags zuvor besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen fortgesetzt. Beigetragen haben dürfte dazu auch ein positiver Analystenkommentar der Privatbank Berenberg mit einem auf 27 Euro hochgesteckten Kursziel.

Mit einem Kursgewinn am Dienstag von 4,5 Prozent und dem aktuellen Kurssprung um 15,3 Prozent auf 14,62 Euro gelang es den Papieren des Spezialpharmaunternehmens, den seit Anfang Oktober laufenden Korrekturtrend zu brechen. Damit sind sie nun auch zurück auf dem höchsten Stand seit dem 8. Oktober. Die 15-Euro-Marke stellt jetzt die nächste Hürde zu einem weiteren Zwischenhoch von Mitte September dar. Im Jahresverlauf steht ein Plus von etwas mehr als 9 Prozent zu Buche.

Positive Impulse dürfte an diesem Tag auch Berenberg-Analyst Michael Heider geliefert haben. Er hob sein Kursziel von 25 auf 27 Euro an und bekräftigte seine Kaufempfehlung "Buy". Damit sieht er immer noch ein Kurspotenzial für die im SDax notierte Aktie von etwas mehr als 85 Prozent. Heider lobte nicht nur den über den Erwartungen gelegenen Umsatz im dritten Quartal, sondern vor allem auch den sehr starken Nettogewinn und den Barmittelzufluss.

Der Nettogewinn liege um fast 25 Prozent über seiner Schätzung, schrieb er. Darüber hinaus habe sich der operative Mittelzufluss der ersten neun Monate auf 53 Millionen Euro erhöht, nach 28 Millionen im Vorjahr. "Dies untermauert das Investitionsargument, das wir in unserem Bericht 'Fokus auf Cash-Generierung' vom 18. September dargelegt haben", resümierte er und hob wegen der sichtbarer gewordenen Ertragskraft seine Prognosen und damit auch sein Kursziel an.

Medios ist erst Mitte Oktober wieder in den SDax der Nebenwerte unterhalb des MDax zurückgekehrt.